Yalova'da villada uyuşturucu ürettiği iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Yalova'da, uyuşturucu üretilen villaya düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kadıköy beldesinde bir villada kurulan iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu imal edildiği bilgisine ulaştı.

Adli makamlardan alınan kararla şüpheliler A.G. ve Z.G'ye ait villada arama yapan ekipler, 1 kilo 546 gram kurutulmuş skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 27 kök skunk bitkisi, 9 adet led panel, 7 adet uzatma kablosu, 6 metre havalandırma borusu, 4 adet vantilatör, 2 adet dijital ısı ve nem ölçer, 2 adet havalandırma aspiratörü, 2 adet radyal fan, 2 adet karbon filtre, ortam nemlendirici, seyyar tip klima, iklimlendirme çadırı, havalandırma motoru ve havalandırma filtresi ele geçirdi.

Villada uyuşturucu ürettikleri iddiasıyla gözaltına alınan A.G ve Z.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.