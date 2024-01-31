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        Yalova'da kendisini "polis" olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

        Yalova'da ikamet eden yabancı uyruklu kadını, kendisini "polis" olarak tanıtarak dolandıran şüpheli İstanbul'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 13:46 Güncelleme: 31.01.2024 - 13:46
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        Yalova'da kendisini "polis" olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı
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        Yalova'da ikamet eden yabancı uyruklu kadını, kendisini "polis" olarak tanıtarak dolandıran şüpheli İstanbul'da yakalandı.

        Yalova'da ikamet eden yabancı uyruklu H.B.M.A'yı arayan ve kendisini "polis" olarak tanıtan şüpheli, "25 kişiyle birlikte kimliğinin terör suçuna karıştığını" söyledi.

        Evdeki para ve altınları incelemeye alacaklarını belirten zanlı, H.B.M.A'dan ucunda kolye bulunan 4 altın zincir, altın yüzükler, küpeler ile 250 gram altın ve 800 doları kendisine getirmesini istedi.

        Altın ve parayı koyduğu poşeti Adnan Menderes Mahallesi'nde buluştuğu M.İ'ye teslim eden kadın, bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak durumu polise bildirdi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 14 ikamet ve 41 iş yerine ait kameralar ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarındaki 421 saatlik görüntüyü inceledi.

        Kayıtlardan şüphelinin kiralık araçla kente geldiğini ve daha sonra ayrıldığını belirleyen ekipler, İstanbul'un Kağıthane ilçesinde düzenledikleri operasyonla şüpheli M.İ'yi gözaltına aldı.

        Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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