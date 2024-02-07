Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Bu arada polis, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurdukları iddiasıyla yakaladığı A.C.K. ve T.T. hakkında da işlem başlattı.

Şüphelinin evinde narkotik köpeği "Zeytin" eşliğinde yapılan aramada, 26 gram sentetik uyuşturucu, 6 sentetik uyuşturucu hap, pompalı tüfek, silaha ait 2 kartuş ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 610 lira ele geçirildi.

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