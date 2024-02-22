Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Operasyonda 3 bin 410 adet uyuşturucu hap, pompalı tüfek ve yaklaşık 350 bin lira değerinde çok sayıda çalıntı kıyafet ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik çalışmalar kapsamında U.K, A.E, İ.Y. ve yaşı küçük bir şüpheliyi yakaladı.

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