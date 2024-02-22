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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 15:53 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:53
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik çalışmalar kapsamında U.K, A.E, İ.Y. ve yaşı küçük bir şüpheliyi yakaladı.

        Operasyonda 3 bin 410 adet uyuşturucu hap, pompalı tüfek ve yaklaşık 350 bin lira değerinde çok sayıda çalıntı kıyafet ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.​​​​​​​﻿

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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