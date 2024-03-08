Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2 Elemeleri, Yalova'da başladı

HDI Sigorta YOSK'ta Onur Ayhan Eroğlu, 28 sayıyla maçın en skoreri oldu. Mehmet Şirin Yılmaz 16 ve Sami Ekin ise 12 sayıyla skora katkı yaptı. Hollanda ekibinde Rob Boskeljon 22, Maarten Adrianna Van Rysinge 14 sayıyla maçı tamamladı.

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