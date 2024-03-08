Varese'de ise Gabriele Silva 20 ve Francesco Roncari 17 sayıyla çift haneleri gördü.

Yalova'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2 Elemeleri'nde iki İtalyan ekibinin karşılaştığı mücadelede PDM Treviso, ASD Handicap Sport Varese'yi 79-46 mağlup etti.

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