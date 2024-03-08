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        Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2

        Yalova'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2 Elemeleri'nde iki İtalyan ekibinin karşılaştığı mücadelede PDM Treviso, ASD Handicap Sport Varese'yi 79-46 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 15:32 Güncelleme: 08.03.2024 - 15:33
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        Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2
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        Yalova'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2 Elemeleri'nde iki İtalyan ekibinin karşılaştığı mücadelede PDM Treviso, ASD Handicap Sport Varese'yi 79-46 mağlup etti.

        90. Yıl Spor Salonu'ndaki maçın ilk çeyreğini 21-5 üstünlükle tamamlayan Treviso, devreye 46-9 önde gitti. Üçüncü periyot sonunda 61-31'lik avantajını elinde tutan Treviso, karşılaşmadan 79-46'lık skorla galip ayrılarak elemelere iyi başlangıç yaptı.

        Treviso'da Roberto Casagrande 29 ve Nicola Favretto 20 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

        Varese'de ise Gabriele Silva 20 ve Francesco Roncari 17 sayıyla çift haneleri gördü.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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