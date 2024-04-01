Yalova'da sahte kimlikle başkasına ait tarlayı satmaya çalışan kişi tutuklandı

Araziyi satın alacak kişinin 2 milyon lirayı, sahte kimlikle açılan banka hesabına havale etmesini sağlayan H.K, işlem sonrasında elden verilecek 11 bin 750 doları alacağı sırada polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

H.K'nin arazi sahibi adına düzenlediği sahte kimlikle banka hesabı açtığı, tapu dairesinde randevu oluşturduğu ve bir gün sonra satış işlemleri yaptığı belirlendi.

Merkeze bağlı Elmalık köyünde E.H'ye ait 7 dönüm tarlanın satış işlemi için randevu alan ve mal sahibini bilgisi dışında satış randevusu oluşturan H.K, E.H. adına sahte kimlikle işlem başlattı.

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