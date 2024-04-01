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        Yalova'da sahte kimlikle başkasına ait tarlayı satmaya çalışan kişi tutuklandı

        Yalova'da başkasına ait tarlayı düzenlediği sahte kimlikle satmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 13:52 Güncelleme: 01.04.2024 - 13:52
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        Yalova'da sahte kimlikle başkasına ait tarlayı satmaya çalışan kişi tutuklandı
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        Yalova'da başkasına ait tarlayı düzenlediği sahte kimlikle satmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" suçlarını işlediği tespit edilen H.K'yi takibe aldı.

        Merkeze bağlı Elmalık köyünde E.H'ye ait 7 dönüm tarlanın satış işlemi için randevu alan ve mal sahibini bilgisi dışında satış randevusu oluşturan H.K, E.H. adına sahte kimlikle işlem başlattı.

        H.K'nin arazi sahibi adına düzenlediği sahte kimlikle banka hesabı açtığı, tapu dairesinde randevu oluşturduğu ve bir gün sonra satış işlemleri yaptığı belirlendi.

        Araziyi satın alacak kişinin 2 milyon lirayı, sahte kimlikle açılan banka hesabına havale etmesini sağlayan H.K, işlem sonrasında elden verilecek 11 bin 750 doları alacağı sırada polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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