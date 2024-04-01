Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesinde belediye başkanlığını CHP adayı Doğan Çitil kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Doğan Çitil bin 518, AK Parti adayı Ercan Reyhan bin 461 oy aldı.

- Doğan Çitil'in özgeçmişi

1976 yılında İzmit'te dünyaya gelen Çitil, ilk, orta ve lise öğrenimini İzmit'te tamamladı. Açık Öğretim Fakültesi Maliye Bölümü'nde eğitimine devam eden Çitil, yaklaşık 23 yıldır görev yaptığı Kaytazdere belediyesinde başkanlığa aday gösterildi.