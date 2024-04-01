Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesinde belediye başkanlığını CHP adayı Doğan Çitil kazandı

        Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesinde belediye başkanlığını CHP adayı Doğan Çitil kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 16:24 Güncelleme: 01.04.2024 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesinde belediye başkanlığını CHP adayı Doğan Çitil kazandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesinde belediye başkanlığını CHP adayı Doğan Çitil kazandı.

        Kesin olmayan sonuçlara göre, Doğan Çitil bin 518, AK Parti adayı Ercan Reyhan bin 461 oy aldı.

        - Doğan Çitil'in özgeçmişi

        1976 yılında İzmit'te dünyaya gelen Çitil, ilk, orta ve lise öğrenimini İzmit'te tamamladı. Açık Öğretim Fakültesi Maliye Bölümü'nde eğitimine devam eden Çitil, yaklaşık 23 yıldır görev yaptığı Kaytazdere belediyesinde başkanlığa aday gösterildi.

        Doğan Çitil, evli ve 2 çocuk babasıdır.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Akşener açıkladı! Olağanüstü seçimli kongreye gidiliyor
        Akşener açıkladı! Olağanüstü seçimli kongreye gidiliyor
        MHP lideri Bahçeli'den seçim değerlendirmesi!
        MHP lideri Bahçeli'den seçim değerlendirmesi!
        Ankara ve İstanbul'un 66 yıllık ortak tercihi
        Ankara ve İstanbul'un 66 yıllık ortak tercihi
        Olaylı maçın sevkleri açıklandı!
        Olaylı maçın sevkleri açıklandı!
        Afyonkarahisar'da tarihi bir ilk
        Afyonkarahisar'da tarihi bir ilk
        Onlar atık belediye başkanı
        Onlar atık belediye başkanı
        Bakan Şimşek'ten seçim açıklaması
        Bakan Şimşek'ten seçim açıklaması
        İlklerin seçimi! 2024 Yerel seçimi sürprizleri
        İlklerin seçimi! 2024 Yerel seçimi sürprizleri
        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?
        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?
        Yerel seçimler dünya basınında
        Yerel seçimler dünya basınında
        YRP sürprizi: 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçeyi aldı
        YRP sürprizi: 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçeyi aldı
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        İşte en yüksek ve en düşük oranlarla kazanan adaylar
        İşte en yüksek ve en düşük oranlarla kazanan adaylar
        YSK Başkanı'ndan açıklama
        YSK Başkanı'ndan açıklama
        Sivas’ta BBP’nin adayı Adem Uzun kazandı
        Sivas’ta BBP’nin adayı Adem Uzun kazandı
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        İYİ Parti'nin kazandığı tek il
        İYİ Parti'nin kazandığı tek il
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!

        Benzer Haberler

        Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde belediye başkanlığı...
        Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde belediye başkanlığı...
        5 milyon TL'lik tarlayı sahte kimlikle satmaya çalışırken yakalandı
        5 milyon TL'lik tarlayı sahte kimlikle satmaya çalışırken yakalandı
        Yalova'da sahte kimlikle başkasına ait tarlayı satmaya çalışan kişi tutukla...
        Yalova'da sahte kimlikle başkasına ait tarlayı satmaya çalışan kişi tutukla...
        Yalova'da sahte kimlikle başkasına ait tarlayı satmaya çalışan kişi tutukla...
        Yalova'da sahte kimlikle başkasına ait tarlayı satmaya çalışan kişi tutukla...
        Yalova'da CHP'li Gürel başkan seçildi; 3 ilçeyi CHP, 2 ilçeyi AK Parti kaza...
        Yalova'da CHP'li Gürel başkan seçildi; 3 ilçeyi CHP, 2 ilçeyi AK Parti kaza...
        Yalovalı çiftçilere 300 kilogram çalı fasulye tohumu dağıtıldı
        Yalovalı çiftçilere 300 kilogram çalı fasulye tohumu dağıtıldı