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        Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca mazbatasını aldı

        CHP'den Yalova'nın Altınova ilçesinde Belediye Başkanı seçilen Yasemin Fazlaca, mazbatasını alarak görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 11:36 Güncelleme: 04.04.2024 - 11:36
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        Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca mazbatasını aldı
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        CHP'den Yalova'nın Altınova ilçesinde Belediye Başkanı seçilen Yasemin Fazlaca, mazbatasını alarak görevine başladı.

        Partililerle Yalova Adliyesi'ne gelerek mazbatasını alan Fazlaca, beraberindekilerle belediye hizmet binasına geçti. Fazlaca, kurban kesimi ve dua edilmesinin ardından Altınova Belediye Başkan Vekili Bilal Ok'tan görevi devraldı.

        Fazlaca, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

        "Geçmişte emeği olan, çalışan Belediye Başkanımız Metin Oral ve ekibine, tüm personele teşekkür ediyorum. İnşallah biz de onlardan aldığımız bayrağı daha ileri noktalara taşıyacağız. Altınova'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu kutlu görevi devralırken bir kez daha belirtmek isterim ki halkımızı memnun etmek için gece gündüz demeden çalışacağız. Yapacağımız işlerle, projelerimizle Altınova'mız için çok çalışacağız. 20 yıllık Belediye Başkanımız Metin Oral'a bir kez daha teşekkür ederiz. Emaneti, emanetimizdir."

        Altınova Belediye Başkan Vekili Ok ise Fazlaca'yı tebrik ederek, başarılar diledi.

        Programa, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Yalova İl Başkanı Erdem Doğancı, Altınova İlçe Başkanı Cemalettin Kılıç, önceki dönem Altınova Belediye Başkanı Kemal Gülbahar, İl Genel Meclisi ve Altınova Belediye Meclisi üyeleri ile parti yöneticileri katıldı.

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