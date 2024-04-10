Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, bayram namazını memleketinde kıldı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bütün Müslümanların bayramını kutluyorum ve bütün insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum." dedi.

Ramazan Bayramı namazını memleketi Yalova merkeze bağlı Elmalık köyündeki camide kılan İnce, cemaatle bayramlaştıktan sonra mezarlığa gitti.

Köy mezarlığında babası, dedesi ve ninesinin aralarında olduğu yakınlarının kabirlerine ziyarette bulunan İnce, annesi Zekiye İnce'nin evine geçerek bayramını kutladı.

Muharrem İnce, gazetecilere, bugüne kadar sadece askerlik yaparken köyde bayram kutlama geleneğini yerine getiremediğini söyledi.

Bunun dışında hep bayram namazlarını köyünde kıldığını belirten İnce, şöyle konuştu:

"Geleneği babam da dedem de bozmamıştı, oğlum da bozmuyor. Ramazan ve Kurban Bayramları bizim için tatil değildir. Ramazan ve Kurban Bayramlarının dini vecibeleri olduğu gibi geleneksel değerleri de vardır. Ben onu korumaya hep devam ettim. Hangi makamda, ister tepede ister aşağıda ister dipte fark etmez, Allah ömür verdiği sürece bunu hep koruyacağım. Bütün Müslümanların bayramını kutluyorum ve bütün insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum."