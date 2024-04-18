Yalova'da genç kızın kazadan 3 gün önce bağışladığı organları 4 hastaya nakledilecek

Yalova'da organ bağışı taahhüdünde bulunduktan 3 gün sonra geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Melek Karakaş'ın kalbi, karaciğeri ve böbrekleri nakil için alındı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Karakaş, 12 Nisan'da Yalova-Bursa kara yolunda Ziya Ö. (20) idaresindeki motosikletle seyir halindeyken bir otomobile çarpmaları nedeniyle ağır yaralandı.

Karakaş'ın, tedaviye alındığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kazadan 5 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.

Beyin ölümün gerçekleşmesi sonucu ailesinin de duyarlılığıyla gencin kalbi, karaciğeri ve böbreklerinin alındığını belirten Karakuş, Melek Karakaş'ın ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

- "Bizim kardeşimiz Melek herkese örnek olsun"

Rumen asıllı anne Viorica Cristina Karakaş ise kaza öncesinde sabah kızının kendisine kahvaltı hazırladığını ifade etti.

Kızıyla aralarında geçen diyaloğu aktaran Karakaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kahvaltıda, 'Ben bir şey yaptım anne' dedi. 'Ne yaptın anneciğim?' dedim. 'Ben organlarımı bağışladım' dedi. 'Niye böyle yaptın, çok güzel bir şey ama daha erken değil mi?’ dedim. Moralim çok bozuldu, bir his girdi içime. Sonra çalıştığım için işe gittim ama iş yerinde halen o his üstümdeydi. Çalıştığım yerde cep telefonuyla konuşmak yasak olduğu için molalarda arıyordum. Aradım o hisle, ne yapıyor diye. Çalıştığım iş yerinde hatta ambulans sesi de duydum. Ben nereden bileyim, benim kızım için gelmişler."