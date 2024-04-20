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        Yalova-Yenikapı seferini yapan feribottaki bazı araçlar fırtınada hasar gördü

        Marmara Denizi'nde Yalova-Yenikapı seferini yapan feribottaki bazı araçlarda fırtına sebebiyle hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 19:49 Güncelleme: 20.04.2024 - 19:49
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        Yalova-Yenikapı seferini yapan feribottaki bazı araçlar fırtınada hasar gördü
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        Marmara Denizi'nde Yalova-Yenikapı seferini yapan feribottaki bazı araçlarda fırtına sebebiyle hasar meydana geldi.

        Yalova'dan 15.45'te Yenikapı'ya hareket eden feribot, bir saat olarak planlanan seferini olumsuz hava koşulları nedeniyle iki saatte tamamladı.

        Fırtınada dalgaların etkisiyle feribotun ön kısmındaki bazı araçlar hasar gördü.

        Bazı araçların ön camları kırıldı, bazılarının kaportalarında hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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