Yalova-Yenikapı seferini yapan feribottaki bazı araçlar fırtınada hasar gördü
Marmara Denizi'nde Yalova-Yenikapı seferini yapan feribottaki bazı araçlarda fırtına sebebiyle hasar meydana geldi.
Marmara Denizi'nde Yalova-Yenikapı seferini yapan feribottaki bazı araçlarda fırtına sebebiyle hasar meydana geldi.
Yalova'dan 15.45'te Yenikapı'ya hareket eden feribot, bir saat olarak planlanan seferini olumsuz hava koşulları nedeniyle iki saatte tamamladı.
Fırtınada dalgaların etkisiyle feribotun ön kısmındaki bazı araçlar hasar gördü.
Bazı araçların ön camları kırıldı, bazılarının kaportalarında hasar meydana geldi.
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