Yalova'da tersanede konteyner ve forklift arasında sıkışan 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kara, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Konteyner ve forklift arasında sıkışan Akalın ile Kara ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altınova Tersaneler Bölgesinde faaliyet gösteren bir tersanede etkili olan fırtına sonrası alanda inceleme yapan tersane müdürü Alper Akalın ile başmühendis Özkan Kara, konteyner ve forklift arasında kaldı.

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