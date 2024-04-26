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        Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı

        Yalova merkez ve Çınarcık ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 21:38 Güncelleme: 26.04.2024 - 21:38
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        Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı
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        Yalova merkez ve Çınarcık ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narko-Tim ekipleri tarafından, uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen Y.B. ve A.C, teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Narkotik Köpeği "Zeytin" eşliğinde, şüphelilerin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.B. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.C. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        - Çınarcık

        Çınarcık'ta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda ise Ö.T, E.Ç, Ü.A. ve M.İ. yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Adliyeye götürülen zanlılardan E.Ç. ve Ö.T. hakimlikçe tutuklandı, Ü.A. ve M.İ de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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