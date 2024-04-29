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        Yalova'da Kocadere Katliamı'nın 103. Yılında 830 Şehidi Anıldı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinin Kocadere köyünde 29 Nisan 1921 tarihinde Yunan askerleri, Rum ve Ermeni çeteleri tarafından katledilen 830 şehit anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 15:32 Güncelleme: 29.04.2024 - 15:32
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        Yalova'da Kocadere Katliamı'nın 103. Yılında 830 Şehidi Anıldı
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        Yalova’nın Çınarcık ilçesinin Kocadere köyünde 29 Nisan 1921 tarihinde Yunan askerleri, Rum ve Ermeni çeteleri tarafından katledilen 830 şehit anıldı.

        Anma programı Kocadere İlkokulu önündeki yürüyüşle başladı. Yürüyüşün ardından Kocadere Şehitlik Anıtı’nda tören düzenlendi. Törende anıta çelenk bırakılmasının ardından, Yalova Valisi Hülya Kaya konuşma yaptı. Vali Kaya konuşmasında, "12 Mart 1921 milletimiz korkmadı yıldıramadı, bugün burada Kocadere şehitlerimizi yad ediyoruz. Bu yurdu bize vatan kıranları unutmayacağız." dedi.

        Kocadere Köyü Muhtarı Volkan Varol da yaptığı konuşmada, "Kahraman şahit ve gazilerimiz. Emanetiniz, emanetimizdir. Huzur içinde uyuyun. Ruhunuz şad mekanınız cennet olsun." ifadelerini kullandı.

        Yalova İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk dua yaptığı program kapsamında yandan şehitler için Kocadere Merkez Camii'nde mevlit-i şerif okutuldu.

        Törene AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Çınarcık Kaymakamı Cemil Aksak, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Bilci, İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm, Teşvikiye Belediye Başkanı Mustafa Nurten, Koruköy Belediye Başkan Kamil Yaman, Esenköy Belediye Başkan Vekili Erdem Küçük, İl Genel Meclis Üyeleri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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