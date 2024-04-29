Yalova'da Kocadere Katliamı'nın 103. Yılında 830 Şehidi Anıldı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinin Kocadere köyünde 29 Nisan 1921 tarihinde Yunan askerleri, Rum ve Ermeni çeteleri tarafından katledilen 830 şehit anıldı.

Anma programı Kocadere İlkokulu önündeki yürüyüşle başladı. Yürüyüşün ardından Kocadere Şehitlik Anıtı’nda tören düzenlendi. Törende anıta çelenk bırakılmasının ardından, Yalova Valisi Hülya Kaya konuşma yaptı. Vali Kaya konuşmasında, "12 Mart 1921 milletimiz korkmadı yıldıramadı, bugün burada Kocadere şehitlerimizi yad ediyoruz. Bu yurdu bize vatan kıranları unutmayacağız." dedi.