Yalova'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

Bursa'nın Orhangazi ilçesi yönüne seyreden Ercan M. yönetimindeki 06 BY 0006 plakalı cip, dün aynı istikamette ilerleyen R.K. idaresindeki 74 BG 438 plakalı otomobile çarpmıştı. E.K'nin kullandığı 34 RY 4796 plakalı otomobile de çarpan cip, yol kenarındaki bir restoranın bahçesine girerek duvara vurarak durabilmişti.

Yalova-Bursa kara yolundaki kazaya ilişkin çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Ercan M. idaresindeki cipin aynı yöne giden R.K'nin kullandığı otomobile ve E.K. yönetimindeki otomobile çarptıktan sonra restoranın bahçesine girerek duvara çarptığı görülüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.