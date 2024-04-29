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        Yalova'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

        Yalova'da 3 aracın karıştığı 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 14:06 Güncelleme: 29.04.2024 - 14:06
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        Yalova'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında
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        Yalova'da 3 aracın karıştığı 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Yalova-Bursa kara yolundaki kazaya ilişkin çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Ercan M. idaresindeki cipin aynı yöne giden R.K'nin kullandığı otomobile ve E.K. yönetimindeki otomobile çarptıktan sonra restoranın bahçesine girerek duvara çarptığı görülüyor.

        Bursa'nın Orhangazi ilçesi yönüne seyreden Ercan M. yönetimindeki 06 BY 0006 plakalı cip, dün aynı istikamette ilerleyen R.K. idaresindeki 74 BG 438 plakalı otomobile çarpmıştı. E.K'nin kullandığı 34 RY 4796 plakalı otomobile de çarpan cip, yol kenarındaki bir restoranın bahçesine girerek duvara vurarak durabilmişti.

        Kazada, 34 RY 4796 plakalı otomobilde bulunan Ajda Sayınberk (61) yaşamını yitirmiş, 3 araçtaki 1'i çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Yaralılar, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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