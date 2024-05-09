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        Yalova'da yabancı uyrukluları "vatandaşlık" vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı

        Yalova'da yabancı uyruklu kişileri "vatandaşlık" vaadiyle dolandıran şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 17:25 Güncelleme: 09.05.2024 - 17:25
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        Yalova'da yabancı uyrukluları "vatandaşlık" vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı
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        Yalova'da yabancı uyruklu kişileri "vatandaşlık" vaadiyle dolandıran şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yabancı uyruklu kişileri "vatandaşlık" vaadiyle sahte evrak düzenleyip dolandıran ve silahla tehdit eden kişilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

        Operasyonda M.C, E.C, M.B, G.C. ve E.B. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 8 adet senet, vekaletname ve benzeri evrak, 4 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, av tüfeği ile 12 kartuş, 75 kilo 910 gram bandrolsüz açık nargile tütünü ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, tehdit ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden G.C. tutuklanırken diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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