Yalova açıklarında motoru arızalanan tekne, marinaya çekildi
Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında motoru arızalanan yelkenli tekne, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Yalova’nın Çınarcık ilçesi açıklarında motoru arızalanan yelkenli tekne, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Marmara Denizi'nde, Çınarcık açıklarında motoru arızalanan "Pluto" isimli yelkenli tekne için yardım çağrısında bulunuldu.
Bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekiplerinin yardımıyla kurtarılan yelkenli tekne, Setur Marina'ya çekildi.
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