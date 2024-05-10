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        Yalova açıklarında motoru arızalanan tekne, marinaya çekildi

        Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında motoru arızalanan yelkenli tekne, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 15:10 Güncelleme: 10.05.2024 - 15:12
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        Yalova açıklarında motoru arızalanan tekne, marinaya çekildi
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        Yalova’nın Çınarcık ilçesi açıklarında motoru arızalanan yelkenli tekne, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

        Marmara Denizi'nde, Çınarcık açıklarında motoru arızalanan "Pluto" isimli yelkenli tekne için yardım çağrısında bulunuldu.

        Bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekiplerinin yardımıyla kurtarılan yelkenli tekne, Setur Marina'ya çekildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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