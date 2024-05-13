Yalova'da 35 bin dolu makaron ele geçirildi

Kapaklı köyü yakınlarında K.B. ve D.K'nin içinde bulunduğu otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada 35 bin içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalar sonucunda K.B. ve D.K'nin yasal olmayan yollardan temin ettikleri sigarayı ilçede piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

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