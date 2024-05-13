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        Yalova'da 35 bin dolu makaron ele geçirildi

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 35 bin dolu makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 18:06 Güncelleme: 13.05.2024 - 18:06
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        Yalova'da 35 bin dolu makaron ele geçirildi
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        Yalova'nın Armutlu ilçesinde 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 35 bin dolu makaron ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalar sonucunda K.B. ve D.K'nin yasal olmayan yollardan temin ettikleri sigarayı ilçede piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

        Kapaklı köyü yakınlarında K.B. ve D.K'nin içinde bulunduğu otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada 35 bin içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirdi.

        Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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