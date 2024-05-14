Yalova'da 118 bin dolu makaron ele geçirildi

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 118 bin içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.O.A, Y.B. ve B.Ş'nin yasal olmayan yollardan temin ettikleri sigarayı ilçede piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

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