Yalova'da zincirleme kazada 5 araç hasar gördü
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araçta hasar oluştu.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araçta hasar oluştu.
Yalova-İzmit kara yolu üzerinde Kocaeli istikametine seyir halindeki 5 aracın önlerindeki taşıtların ani fren yapması nedeniyle zincirleme kazaya neden oldu.
3 hafif ticari, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada yaralanan olmazken, tek şeritten sağlanan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
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