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        Yalova'da zincirleme kazada 5 araç hasar gördü

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araçta hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 10:57 Güncelleme: 15.05.2024 - 10:57
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        Yalova'da zincirleme kazada 5 araç hasar gördü
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        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araçta hasar oluştu.

        Yalova-İzmit kara yolu üzerinde Kocaeli istikametine seyir halindeki 5 aracın önlerindeki taşıtların ani fren yapması nedeniyle zincirleme kazaya neden oldu.

        3 hafif ticari, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada yaralanan olmazken, tek şeritten sağlanan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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