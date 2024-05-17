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        Yalova'da saman depolanan üstü kapalı alanda çıkan yangın söndürüldü

        Yalova'nın Altınova ilçesinde, saman deposu olarak kullanılan üstü kapalı alanda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 10:01 Güncelleme: 17.05.2024 - 10:01
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        Yalova'da saman depolanan üstü kapalı alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Yalova'nın Altınova ilçesinde, saman deposu olarak kullanılan üstü kapalı alanda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

        Ayazma köyünde üzeri kapalı olan alandaki samanlar, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

        Alevleri gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Altınova Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin de desteğiyle söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

        Samanların bir bölümünün kullanılamaz hale geldiği, kapalı alanda zarar oluşan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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