Yalova'da saman depolanan üstü kapalı alanda çıkan yangın söndürüldü

Ayazma köyünde üzeri kapalı olan alandaki samanlar, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde, saman deposu olarak kullanılan üstü kapalı alanda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

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