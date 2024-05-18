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        Yalova'da 29 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde evinde cesedi bulunan kadının ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 11:33 Güncelleme: 18.05.2024 - 11:36
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        Yalova'da 29 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
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        Yalova'nın Armutlu ilçesinde evinde cesedi bulunan kadının ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

        Karşıyaka Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı'nda bir apartmanda yaşayan 4 çocuk annesi Hasibe Babir (29), dün kahvaltılarını yaptırdıktan sonra çocuklarını okula gönderdi.

        Okul dönüşünde kapının açılmaması üzerine çocuklarının yardım istediği komşuları, Babir'in eşini arayarak durumu bildirdi. İşten gelerek kapıyı açan eşi, Babir'in cansız bedeniyle karşılaştı.

        Olay yerine gelen savcının incelemesi sonrası Babir'in cesedi, Armutlu İlçe Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Kadının cesedinin kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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