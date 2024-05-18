Yalova'da 29 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Yalova'nın Armutlu ilçesinde evinde cesedi bulunan kadının ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
Yalova'nın Armutlu ilçesinde evinde cesedi bulunan kadının ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
Karşıyaka Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı'nda bir apartmanda yaşayan 4 çocuk annesi Hasibe Babir (29), dün kahvaltılarını yaptırdıktan sonra çocuklarını okula gönderdi.
Okul dönüşünde kapının açılmaması üzerine çocuklarının yardım istediği komşuları, Babir'in eşini arayarak durumu bildirdi. İşten gelerek kapıyı açan eşi, Babir'in cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay yerine gelen savcının incelemesi sonrası Babir'in cesedi, Armutlu İlçe Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kadının cesedinin kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.
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