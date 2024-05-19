Yalova'da seyir halindeki iki araç yandı

Kısa sürede dorse kısmına ulaşan yangın, olay yerine sevk edilen Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü. Soğutma çalışması yapılan tır kullanılamaz hale geldi.

Yalova'da iki ayrı olayda seyir halindeki tır ile minibüs yandı.

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