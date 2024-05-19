Yalova'da motosiklet ile cipin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Kaza anı bir binada bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde motosiklet ile cipin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

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