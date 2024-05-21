Çınarcık'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yolun dışına devrilen araçta sıkışan M.E. ile Ö.B, E.Z, Ö.T. ve N.S. yaralandı.

Korukent mevkisinde seyreden M.E. idaresindeki 44 PR 113 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

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