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        Çınarcık'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 10:52 Güncelleme: 21.05.2024 - 10:52
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        Çınarcık'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Korukent mevkisinde seyreden M.E. idaresindeki 44 PR 113 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

        Yolun dışına devrilen araçta sıkışan M.E. ile Ö.B, E.Z, Ö.T. ve N.S. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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