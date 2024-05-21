Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Çiftlikköy'de öğrenciler İngilizce dersini barınakta işledi

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde Şehit Talha Bahadır Ortaokulundan bir öğrenci, öğretmenleriyle geldikleri hayvan barınağında İngilizce dersini işledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 12:05 Güncelleme: 21.05.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çiftlikköy'de öğrenciler İngilizce dersini barınakta işledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde Şehit Talha Bahadır Ortaokulundan bir öğrenci, öğretmenleriyle geldikleri hayvan barınağında İngilizce dersini işledi.

        Okulun 5D sınıfı öğrencileri, "Animal World" konusunu işlemek için İngilizce öğretmenleri Filiz Çavuş'la Çiftlikköy Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne geldi.

        Barınakta bulunan kedi, köpek ve kuşlara mama ve yem veren öğrenciler, diğer yandan hayvan dünyasıyla ilgili İngilizce kelime ve cümle pratiklerini yaptı.

        Çocuklara ziyaret sonrasında Çiftlikköy Belediyesi ekipleri tarafından yiyecek ve içecek ikram edildi.

        Çiftlikköy Belediye Başkanı Adil Yele, yaptığı açıklamada, sahipsiz hayvanlara dair duyarlılıklarını çeşitli hizmetlerle ortaya koyduklarını belirtti.

        Can dostlarla ilgili pek çok yeniliği peyderpey uygulayacaklarını kaydeden Yele, "Rehabilitasyon merkezimiz örnek bir barınak olarak ilçemizdeki okulların da sıklıkla ziyaret ettiği bir tesisimiz. Çocukların İngilizce derslerini burada işlemeleri gibi çok güzel bir düşüncenin bu şekilde hayata geçmesi de bizi çok mutlu etti. Can dostlarımızla ilgili hizmetlerimiz artarak devam edecek." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski kocasını öldüren yazar Funda Demirci'ye istenen ceza açıklandı!
        Eski kocasını öldüren yazar Funda Demirci'ye istenen ceza açıklandı!
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        Reisi için Tebriz'de tören
        Reisi için Tebriz'de tören
        Borsa İstanbul'dan yeni rekor
        Borsa İstanbul'dan yeni rekor
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        Web aramaları da ‘yapay’ oluyor
        Web aramaları da ‘yapay’ oluyor
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        İstanbul Valiliği'nden derbi açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden derbi açıklaması
        Ali Koç'la diyaloğa düzeltme!
        Ali Koç'la diyaloğa düzeltme!
        Ödüllü su altı fotoğrafçısı görüntüledi
        Ödüllü su altı fotoğrafçısı görüntüledi
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Beşiktaş, Eric Lamela'nın peşinde!
        Beşiktaş, Eric Lamela'nın peşinde!
        Nikâh fotoğrafları ortaya çıktı
        Nikâh fotoğrafları ortaya çıktı
        Ölümcül helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Ölümcül helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Çifte kutlama
        Çifte kutlama
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Modern ebeveynlerin takıntıları

        Benzer Haberler

        Çınarcık'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Çınarcık'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Yalova'da motosiklet ile cipin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
        Yalova'da motosiklet ile cipin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
        Yalova'da seyir halindeki iki araç yandı
        Yalova'da seyir halindeki iki araç yandı
        Yalova'da 29 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
        Yalova'da 29 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
        AK Parti Yalova İl Başkanı Güçlü'den CHP'li başkanların devraldığı belediye...
        AK Parti Yalova İl Başkanı Güçlü'den CHP'li başkanların devraldığı belediye...
        Yalova'da saman depolanan üstü kapalı alanda çıkan yangın söndürüldü
        Yalova'da saman depolanan üstü kapalı alanda çıkan yangın söndürüldü