Yalova'da 2 ton 300 kilo kaçak midye ele geçirildi
Yalova'nın Altınova ilçesinde 2 ton 300 kilo kaçak midye ele geçirildi.
Yalova'nın Altınova ilçesinde 2 ton 300 kilo kaçak midye ele geçirildi.
Altınova İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı tersaneler bölgesinde durdurdu.
Araçta yapılan aramalarda 10 kilogramlık çuvallarda paketlenmiş toplam 2 ton 300 kilogram kaçak midye ele geçirildi.
Olayla ilgili Z.K, R.K, S.A ve A.G gözaltına alındı.
Şüphelilerin kaçak avda kullandığı tespit edilen 1 balıkçı teknesine el konulurken ele geçirilen midyeler, İl Tarım Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
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