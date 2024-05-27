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        Yalova'da 2 ton 300 kilo kaçak midye ele geçirildi

        Yalova'nın Altınova ilçesinde 2 ton 300 kilo kaçak midye ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 20:49 Güncelleme: 27.05.2024 - 20:49
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        Yalova'da 2 ton 300 kilo kaçak midye ele geçirildi
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        Yalova'nın Altınova ilçesinde 2 ton 300 kilo kaçak midye ele geçirildi.

        Altınova İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı tersaneler bölgesinde durdurdu.

        Araçta yapılan aramalarda 10 kilogramlık çuvallarda paketlenmiş toplam 2 ton 300 kilogram kaçak midye ele geçirildi.

        Olayla ilgili Z.K, R.K, S.A ve A.G gözaltına alındı.

        Şüphelilerin kaçak avda kullandığı tespit edilen 1 balıkçı teknesine el konulurken ele geçirilen midyeler, İl Tarım Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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