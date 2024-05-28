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        Yalova Üniversitesi'nde Gazze için kermes düzenlendi

        Yalova Üniversitesi'nde işgalci İsrail tarafından katliamlara maruz kalan Gazze yararına aralarında sağlıkçı ve öğrencilerin de bulunduğu geniş katılımlı kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 19:16 Güncelleme: 28.05.2024 - 19:16
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        Yalova Üniversitesi'nde Gazze için kermes düzenlendi
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        Yalova Üniversitesi'nde işgalci İsrail tarafından katliamlara maruz kalan Gazze yararına aralarında sağlıkçı ve öğrencilerin de bulunduğu geniş katılımlı kermes düzenlendi.

        Yalova Valiliği koordinesinde Yalova Üniversitesi ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kampüste düzenlenen kermeste, çeşitli sivil toplum kuruluşları ile Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlıkçılar stant açtı.

        Yeme, içme, giyim ve aksesuarların bulunduğu stantlardan alışveriş yapan öğrenciler, her gün saldırı altında olan Gazzelilere etkinlik aracılığıyla destek olabilmenin buruk sevincini yaşadı.

        Vali Hülya Kaya ve protokol üyelerinin katılımıyla gezilen kermes sonrası konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, içinde bulundukları yüzyılın insanlık adına utanç vesikalarının bulunduğu bir dönem olduğunu ifade etti.

        Her geçen gün Filistin ve Gazze'den alınan haberlerin yürekleri dağladığını dile getiren Bahçekapılı, "Annelerimizi, çocuklarımızı, bebeklerimizi her gün kaybediyoruz. İsrail'in acımasız saldırıları altında maalesef çok ciddi bir vahşet yaşanıyor. Daha yakın zamanda onlarca çocuğun ve annenin yakılarak öldürüldüğüne hep beraber şahitlik ettik. Bizler de maalesef bu saldırıların başladığı günden itibaren Filisten ve Gazze'nin yanında olduğumuzu belirtmek adına Yalova Üniversitesi olarak farklı etkinlikler, eylemler düzenledik. Halen üniversitemizde gerçekleşen boykot süreci devam etmekte." diye konuştu.

        - "Bir utanç yüzyılında yaşıyoruz"

        Bugün İlahiyat, Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğünün destekleriyle Gazze'deki çocuklara, yetim ve öksüzlere yardım amacıyla kermes düzenlediklerinin altını çizen Bahçekapılı, şunları kaydetti:

        "Bir utanç yüzyılında yaşıyoruz. Biz bu çocuklara, ölen her şehide, sakat kalan her gaziye karşı büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Bu sorumluluğun altında da eziliyoruz. Elimizden geldiğince farklı etkinliklerle tepkimizi gösteriyoruz. Bu tepkimizin bir parçası olarak oradaki kardeşlerimizin bir nebze de olsa yanında olabilmek adına kermes düzenliyoruz. İnşallah bu kermes neticesinde elde edilen gelirleri de yine Gazze'deki insanların yararına kullanmak üzere göndermeye çalışacağız. Ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

        İl Sağlık Müdürü Osman Karakuş ise Türk toplumunun Filistin ve Gazze'ye yönelik her saldırıda duyarlılığını defalarca gösterdiğini ve Yalova'dan da bu duyarlılığa destek verildiğini belirterek, "Sağlık camiası da bir olmuş durumda. Yalova Üniversitemizin bahçesinde Gazze ile ilgili duygularımızı dile getirmek, yaşatmak, bir birimize kenetlenmek için bir araya geldik. Gelince gördük ki sadece kenetlenme değil, bunu yaşamak da istedik." ifadelerini kullandı.

        Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Rukiye Korkmaz da etkinliğe katıldığı için çok duygulandığını belirterek, "Sonuçta Gazze bizim kardeşimiz. Orada yanan çocuklar bizim çocuklarımız. Onun için bizim de bir nebze olsun yardımımız, faydamız olursa ne mutlu bize. Herkes elinden geleni yapmaya çalıştı." açıklamasında bulundu.

        Acil servis sorumlu hemşiresi Yasemin Yaman, "Gazze bizim kanayan yaramız. Oradaki çocuklar hepimizin çocukları. Proje teklifi gelince çok duygulandık ve biz de olmak istedik. Elimizden ne gelirse yapmak istedik." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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