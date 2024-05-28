Yalova'da iş makinesinin çarptığı kişi öldü
Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Yalova’nın Altınova ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Altınova ilçesi D-130 kara yolu Yalova istikameti Subaşı mevkisinde, bisikletiyle seyir halinde olan Ali K'ye (78) iş makinesi çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bağlık ekipleri Ali K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İş makinesi operatörü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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