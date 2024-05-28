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        Yalova'da iş makinesinin çarptığı kişi öldü

        Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 20:19 Güncelleme: 28.05.2024 - 20:19
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        Yalova'da iş makinesinin çarptığı kişi öldü
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        Yalova’nın Altınova ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

        Altınova ilçesi D-130 kara yolu Yalova istikameti Subaşı mevkisinde, bisikletiyle seyir halinde olan Ali K'ye (78) iş makinesi çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bağlık ekipleri Ali K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        İş makinesi operatörü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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