Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Adli makamlardan alınan arama kararının ardından zanlıların ikametlerinde narkotik köpeği Zeytin eşliğinde yapılan aramalarda 6 kilogram sentetik uyuşturucu, uzun namlulu tüfek, tabanca ve 27 fişek ele geçirildi.

Takibe alınan S.U. ve K.E. yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, "Riskli Bölge Dar Alan Narko Sokak" çalışmaları kapsamında, S.U. ve K.E'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

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