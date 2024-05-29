Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Yalova'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elde edilen bilgiler doğrultusunda il merkezi ile Altınova ve Çiftlikköy ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yabancı uyruklu M.P. ve Z.S. ile Z.D, O.U. ve O.D.'yi gözaltına alan ekipler, yapılan üst ve ikamet aramasında, 262 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde içeren sentetik hap ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen M.P, Z.S. ve Z.D. tutuklandı, diğer iki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.