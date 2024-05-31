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        Çiftlikköy'de bir evin bodrumunda mahsur kalan tilki kurtarıldı

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir evin bodrumunda mahsur kalan tilki, itfaiye ekibince kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 10:55 Güncelleme: 31.05.2024 - 10:55
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        Çiftlikköy'de bir evin bodrumunda mahsur kalan tilki kurtarıldı
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        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir evin bodrumunda mahsur kalan tilki, itfaiye ekibince kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Sahil Mahallesi Akın 2 Sokak'ta bir evin bodrumunda tilkiyi gören vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Çiftlikköy Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, olay yerine gelerek mahsur kalan tilkinin güvenli şekilde kurtarılması için gerekli hazırlıkları yaptı.

        Özel ekipmanlarla hayvanı herhangi bir zarar görmeden bulunduğu yerden çıkaran ekipler, sağlık kontrolünden geçirdikten sonra tilkiyi doğal yaşam alanına saldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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