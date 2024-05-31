Çiftlikköy'de bir evin bodrumunda mahsur kalan tilki kurtarıldı

Özel ekipmanlarla hayvanı herhangi bir zarar görmeden bulunduğu yerden çıkaran ekipler, sağlık kontrolünden geçirdikten sonra tilkiyi doğal yaşam alanına saldı.

Çiftlikköy Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, olay yerine gelerek mahsur kalan tilkinin güvenli şekilde kurtarılması için gerekli hazırlıkları yaptı.

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