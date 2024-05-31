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        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Yalova'da öğrencilerle buluştu

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Yalova'da öğrencilerle bir araya geldiği etkinlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi ve uzay alanında yapılan çalışmaları anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 12:31 Güncelleme: 31.05.2024 - 12:31
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        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Yalova'da öğrencilerle buluştu
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        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Yalova'da öğrencilerle bir araya geldiği etkinlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi ve uzay alanında yapılan çalışmaları anlattı.

        Gezeravcı, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen buluşmada, Türkiye'nin 100 yıllık tarihinde daha önce geçmişi olmayan uzay alanında gelecekte atılacak adımların başlangıcını yaptığını söyledi.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin, dünyanın en zorlu coğrafyalarından birinde, tarihinden aldığı güçle yüzyıllardır onlarca badireye rağmen dimdik ayakta durabilmiş bir devlet olduğunu vurgulayan Gezeravcı, "Dünyanın güçlü devletlerinden biri olarak da geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin gelecekte boynunuzu büktürmeyecek bir şekilde dünyanın gelişmiş devletlerinin çocuklarıyla her alanda adım atabilmenizi sağlamak için bu görevleri başlattı. Dolayısıyla bu alanda bundan sonraki süreçte yaşanacak olanlar sizlerin geleceğiniz. Bu hikayeyi yabancı birisinin hikayesini dinler gibi dinlemeyin çünkü bu hikayenin gerisini sizler yazacaksınız." dedi.

        Gezeravcı, Türkiye'nin uzay alanında belirlediği 10 hedeften birini tamamladığını dile getirdi.

        Diğer hedeflerle ilgili çalışmalara değinen Gezeravcı, şöyle devam etti:

        "Bunlardan biri; Ay Araştırma Programı. Ülkemiz 2 ila 4 sene içinde yani 2026-2028 aralığında Ay'a roket gönderecek. Ay'da insan yaşamını destekleyecek su birikimi gibi altyapıların olduğuna dair birtakım bulgular var. Biz Ay'a kendi yaptığımız bir roketi, kendi yaptığımız bir motorla göndermeyi planlıyoruz. Çalışmaların büyük kısmı tamamlanmış vaziyette. Eğer biz Ay'ın yüzeyine inmek istemezsek Ay'ın etrafında bir roketi dolaştırıp geri getirebilecek imkana şu anda zaten sahibiz."

        Alper Gezeravcı, Türkiye'nin yeni bir uyduyu uzaya fırlatmak için de gün saydığını hatırlattı.

        Devletin 1984 yılından bu yana uydu ile ilgili çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Gezeravcı, şöyle konuştu:

        "Geçmişimizde birçok uyduyu uzaya başarıyla gönderdik. Kısmet olursa 8 Temmuz haftasında yani yaklaşık 5-6 hafta içinde bugüne kadar edinilen bilgilerden yola çıkarak kendi mühendislerimizin beyin gücü ve el emekleriyle yüzde 80 yerli yapım bir uydumuzu daha uzaya göndereceğiz. Bu uydu sayesinde de bu işi kendi imkanları ile yapabilen 11'inci ülke olacağız. İçi boş bir öz güven yüklemeye çalışmıyoruz sizlere. Tam aksine yaptığımız işlerden yola çıkarak hak ettiğimiz öz güveni ayağa kaldırmaya çalışıyoruz."

        Türkiye'nin son 10-15 yılda özellikle savunma sanayi alanında yaptığı işlerle uzayın limiti olan 100 kilometreyi aşan roketlere de sahip olduğuna dikkati çeken Gezeravcı, savunma alanında yapılanlar sayesinde kabuğuna sığmayan bir ülke olduğunu sözlerine ekledi.

        Sunumunun ardından Gezeravcı'ya, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe tarafından plaket takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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