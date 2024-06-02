Yalova'da dere ıslahından etkilenen kaplumbağalar taşındı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde ıslah çalışması başlatılan derede görülen çok sayıda kaplumbağa, Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince başka bir dereye nakledildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğünün Çiflikköy'deki Sultaniye deresi ıslah çalışması sırasında ekipler çok sayıda kaplumbağa ile karşılaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar sırasında dere yatağında bulunan kaplumbağaları yeni bir yaşam alanına taşımak için toplamaya karar verdi.