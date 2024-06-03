Yalova'da farklı takımların taraftarları Gazze için yürüdü

Gruptakiler, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra hazırladıkları pankartlarla Uğur Mumcu Parkı’na kadar yürüdü.

Yalovaspor, Yalova Yeşilovaspor başta olmak üzere Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarlarıyla sivil toplum kuruluşu üyeleri, İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki göstermek için Gazipaşa Caddesi Deprem Anıtı mevkiinde toplandı.

Yalova'da farklı takımları destekleyen taraftarlar, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamları protesto etti.

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