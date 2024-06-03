Yalova'da farklı takımların taraftarları Gazze için yürüdü
Yalova'da farklı takımları destekleyen taraftarlar, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamları protesto etti.
Yalova'da farklı takımları destekleyen taraftarlar, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamları protesto etti.
Yalovaspor, Yalova Yeşilovaspor başta olmak üzere Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarlarıyla sivil toplum kuruluşu üyeleri, İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki göstermek için Gazipaşa Caddesi Deprem Anıtı mevkiinde toplandı.
Gruptakiler, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra hazırladıkları pankartlarla Uğur Mumcu Parkı’na kadar yürüdü.
İsrail'e lanet yağdıran gruptakilere çevredeki vatandaşlar da destek verdi.
Parkta açıklamada bulunulmasının ardından Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.
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