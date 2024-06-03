Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da farklı takımların taraftarları Gazze için yürüdü

        Yalova'da farklı takımları destekleyen taraftarlar, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamları protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 13:35 Güncelleme: 03.06.2024 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da farklı takımların taraftarları Gazze için yürüdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova'da farklı takımları destekleyen taraftarlar, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamları protesto etti.

        Yalovaspor, Yalova Yeşilovaspor başta olmak üzere Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarlarıyla sivil toplum kuruluşu üyeleri, İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki göstermek için Gazipaşa Caddesi Deprem Anıtı mevkiinde toplandı.

        Gruptakiler, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra hazırladıkları pankartlarla Uğur Mumcu Parkı’na kadar yürüdü.

        İsrail'e lanet yağdıran gruptakilere çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

        Parkta açıklamada bulunulmasının ardından Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Temmuz sıcakları haziranda başladı!
        Temmuz sıcakları haziranda başladı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Borsada Mourinho etkisi
        Borsada Mourinho etkisi
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Bakanlık, 17 yaşındaki depremzede kız çocuğuna istismar davasına müdahil olacak
        Bakanlık, 17 yaşındaki depremzede kız çocuğuna istismar davasına müdahil olacak
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu
        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu
        Üniversite öğrencisine tahta kaşıkla cinsel saldırı davası: Ses kayıtlarında dehşete düşüren ifadeler
        Üniversite öğrencisine tahta kaşıkla cinsel saldırı davası: Ses kayıtlarında dehşete düşüren ifadeler
        Alman polis bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
        Alman polis bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        İkinci elde buruk bayram
        İkinci elde buruk bayram
        Mayısta zam şampiyonu kakao oldu
        Mayısta zam şampiyonu kakao oldu
        Galatasaray'dan Berkay atağı!
        Galatasaray'dan Berkay atağı!
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi

        Benzer Haberler

        Yalova'da dere ıslahından etkilenen kaplumbağalar taşındı
        Yalova'da dere ıslahından etkilenen kaplumbağalar taşındı
        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bursa'da öğrencilerle buluştu (2...
        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bursa'da öğrencilerle buluştu (2...
        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Yalova'da öğrencilerle buluştu
        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Yalova'da öğrencilerle buluştu
        Çiftlikköy'de bir evin bodrumunda mahsur kalan tilki kurtarıldı
        Çiftlikköy'de bir evin bodrumunda mahsur kalan tilki kurtarıldı
        Mesleklerini bırakıp babalarının şirketini devralan kız kardeşler 15 ülkeye...
        Mesleklerini bırakıp babalarının şirketini devralan kız kardeşler 15 ülkeye...
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı