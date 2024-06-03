Yalova'da kargo paketlerinde 90 bin 200 makaron ele geçirildi
Yalova'da düzenlenen operasyonda kargo paketlerinde 80 bin 200'ü dolu 90 bin 200 makaron ile çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Yalova'da düzenlenen operasyonda kargo paketlerinde 80 bin 200'ü dolu 90 bin 200 makaron ile çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde kente kargoyla kaçak tütün getirileceğini tespit etti.
Kargo alıcısı M.Y'yi gözaltına alan ekipler, adına gelen 2 koli ile şüpheliye ait iki araçta arama yaptı.
Aramalarda 80 bin 200 dolu makaron, 50 kutu halinde 10 bin sahte bandrollü boş makaron, 50 paket gümrük kaçağı sigara, 7 zımpara makinesi, 14 havalı somun sıkma ve sökme tabancası, 2 havalı bijon tabancası, 8 somun sökme aleti ve aparatları ele geçirildi.
Şüpheliyle ilgili adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.
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