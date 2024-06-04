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        Yalova'da dubaların üzerinde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, denizdeki dubaların üzerinde mahsur kalan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 23:13 Güncelleme: 04.06.2024 - 23:13
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        Yalova'da dubaların üzerinde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
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        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, denizdeki dubaların üzerinde mahsur kalan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Çiftlikköy sahilinde, 4 gencin üzerine çıktığı dubalar, bağlı oldukları iplerin kopması nedeniyle denizde sürüklenmeye başladı. Gençler, bağırarak sahildeki vatandaşlardan yardım istedi.

        Gençleri gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Sahil Güvenlik ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 kişiyi kurtardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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