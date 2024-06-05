Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Anne ve iki kızı 6 yıl içinde aynı yolda sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı

        SITKI YILDIZ - Yalova'da evlerine giden yolda anne ile iki kızı, 6 yıl içinde farklı tarihlerde sahipsiz köpeklerin saldırılarında yaralandı. Aile, bu tür olayların yaşanmaması için yetkililerden çözüm bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 12:01 Güncelleme: 05.06.2024 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anne ve iki kızı 6 yıl içinde aynı yolda sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SITKI YILDIZ - Yalova'da evlerine giden yolda anne ile iki kızı, 6 yıl içinde farklı tarihlerde sahipsiz köpeklerin saldırılarında yaralandı. Aile, bu tür olayların yaşanmaması için yetkililerden çözüm bekliyor.

        Merkeze bağlı Samanlı köyünde sahipsiz köpekler, yaklaşık 10 yıl önce bölgeye taşınan Yalova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Uğur, eşi Özlem, kızları Melike ve Asude Rana Uğur'un korkulu rüyası oldu.

        Üniversite yerleşkesi yakınındaki köyde evlerine giden yolda 2017'de çiftin küçük kızı Asude Rana Uğur'a köpekler saldırdı. O dönem lise son sınıf öğrencisi ve 17 yaşında olan Asude Rana, yaralandı. Olayı gören komşular, ayak bileğinden bir kez ısırılan kızı aracına alıp kurtardı.

        Abla Melike Uğur ise 2019'da evlerinden çıktıktan sonra köpeklerin saldırısına uğradı. Köpekler, Melike'yi yere düşürüp saldırdı. O dönem 22 yaşında olan ve babası ile komşuları tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılan Melike Uğur, günlerce tedavi gördü. Köpeklerin saldırı anı, güvenlik kamerası kayıtlarında yer aldı.

        Aile fertlerinden sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan son isim, anne Özlem Uğur oldu. Geçen yıl temmuz ayında saldırıya uğrayan, boynu ve kollarından yaralanan, bir süre hastanede tedavi gören Uğur, yaşadığı travmanın etkisini atlamadı.

        Özlem Uğur, AA muhabirine, saldırıda boynundaki damarların zarar gördüğünü, ölümden döndüğünü söyledi.

        Aynı sokakta ağabeyi ile ailesinin de oturduğunu belirten Uğur, "Yol bozuk olduğu için eşim arabayla beni bir yere kadar bıraktı. 50 metre filan yürüyecektim. Köpek üzerime havlayarak gelmeye başladı. O kadar hızlı geldi ve ne olduğunu anlamadan hayvan beni yere düşürdü ve boynumdan ısırdı. Komşum bağırınca hayvan kaçtı." dedi.

        Uğur, gerek kızları gerekse kendisinin yaşadığı saldırıların etkilerinden kurtulamadıklarını vurguladı.

        Sahipsiz köpek sorununa çözüm bulunmasını isteyen Uğur, "Şu anda bile konuşurken sesim titriyor. Gerçekten çok acı. Bazen biz onların gözyaşına bile kıyamazken hayvanların onları parçalaması tabii ki bir anne olarak çok acı veriyor. Beni de köpekler ısırdı ama inanın beni ısırdığından daha fazla acıyı kızımın (Melike) yaralarını sararken yaşadım." ifadesini kullandı.

        - "Kızımı kaldırdığım yerden geçerken oraya bakamıyorum"

        Mehmet Ali Uğur da ilk saldırıyı küçük kızının çantasında bulunan yiyeceğe bağladıklarını ancak büyük kızını vücudunun 11 yerinden 4 köpeğin ısırmasının bu sorunla yüzleşmelerini sağladığını belirtti.

        Kızı Melike'nin yardım çığlığını duyunca evinden çıplak ayaklarıyla çakıllı yolda koşarak yanına gittiğini, sağlık ekibini çağırdıklarını ifade eden Uğur, bu olayın güvenlik kamerası görüntülerini tekrar izlemeye cesaret edemediğini dile getirdi.

        Evlerinin bulunduğu sokakta 50 metrelik mesafe içinde yaşanan saldırılardan sonra tedavi süreçlerinde çok yıprandıklarını anlatan Uğur, şunları kaydetti:

        "Hayvanlarla ilgili problemimiz yok, biz de hayvanseveriz fakat hayvanlarla insanların bir arada yaşaması tabiatı gereği tehdit içeriyor. Benden başka ailemin tüm fertleri böyle bir talihsizlik yaşayınca bunu fark ettim. İnsan bir problemle karşılaşıncaya, kendi canı yanıncaya kadar başkalarının canının yandığını fark etmiyormuş; üzülerek söylüyorum. İnsanın çocuğuyla sınanması kadar çok ağır bir şey herhalde dünyada yok. O gün bugündür kızımı kaldırdığım yerden geçerken oraya bakamıyorum. Ne zaman ki birileri bu konuda bir şey yapar, bunun başka bir çocuğun, bir kadının başına gelmeyeceğine, başka bir babanın böyle bir çaresizlik yaşamayacağına dair garanti verilirse işte o zaman ben huzur bulacağım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Sıcaklığı 'izobarik sırt' artırıyor!"
        "Sıcaklığı 'izobarik sırt' artırıyor!"
        Bayram tatili için 12 bin ek sefer konuldu
        Bayram tatili için 12 bin ek sefer konuldu
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı
        Gemide yangın çıkmıştı! Tersanede ölüm!
        Gemide yangın çıkmıştı! Tersanede ölüm!
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        3 saat uyku yeter mi?
        3 saat uyku yeter mi?
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        Yoldan aracıyla geçerken vurulup ölmüştü! Katil zanlısı yurt dışına kaçacaktı!
        Yoldan aracıyla geçerken vurulup ölmüştü! Katil zanlısı yurt dışına kaçacaktı!
        "Biz nasıl gol atacağız?"
        "Biz nasıl gol atacağız?"
        Kartelin 'farklı araçlar metodu' havalimanında son buldu!
        Kartelin 'farklı araçlar metodu' havalimanında son buldu!
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Küresel ısınma tüm zamanların en yüksek seviyesinde
        Küresel ısınma tüm zamanların en yüksek seviyesinde
        Hükümetten vergide reform paketi
        Hükümetten vergide reform paketi
        Beşiktaş'ta karar anı!
        Beşiktaş'ta karar anı!
        Çalışan anneye 3900 Euro destek
        Çalışan anneye 3900 Euro destek
        "Sonuca, görüntüden daha çok önem veriyor"
        "Sonuca, görüntüden daha çok önem veriyor"
        “İmar affını durduramayan bir sistem kentsel dönüşümü başaramaz”
        “İmar affını durduramayan bir sistem kentsel dönüşümü başaramaz”

        Benzer Haberler

        Yalova'da denizde sürüklenen dubanın üzerinde uyuya kalan 4 kişi kurtarıldı
        Yalova'da denizde sürüklenen dubanın üzerinde uyuya kalan 4 kişi kurtarıldı
        Yalova'da dubaların üzerinde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
        Yalova'da dubaların üzerinde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
        Yalova'da kargo paketlerinde 90 bin 200 makaron ele geçirildi
        Yalova'da kargo paketlerinde 90 bin 200 makaron ele geçirildi
        Yalova'da farklı takımların taraftarları Gazze için yürüdü
        Yalova'da farklı takımların taraftarları Gazze için yürüdü
        Yalova'da dere ıslahından etkilenen kaplumbağalar taşındı
        Yalova'da dere ıslahından etkilenen kaplumbağalar taşındı
        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bursa'da öğrencilerle buluştu (2...
        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bursa'da öğrencilerle buluştu (2...