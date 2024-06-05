Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'dan Avrupa'ya Ro-Ro gemisi seferlerinde son yıllarda hareketlilik yaşanıyor

        Türkiye'nin 63'üncü deniz hudut kapısı niteliğiyle 2017 yılında kurulan Yalova Ro-Ro Terminali, Fransa ve İtalya gibi Avrupa'da önemli limanları bulunduğu ülkelere doğrudan sevkiyat yapılabilmesinden dolayı ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 13:49 Güncelleme: 05.06.2024 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'dan Avrupa'ya Ro-Ro gemisi seferlerinde son yıllarda hareketlilik yaşanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin 63'üncü deniz hudut kapısı niteliğiyle 2017 yılında kurulan Yalova Ro-Ro Terminali, Fransa ve İtalya gibi Avrupa'da önemli limanları bulunduğu ülkelere doğrudan sevkiyat yapılabilmesinden dolayı ilgi görüyor.

        İstanbul, Bursa, Kocaeli gibi sanayi şehirlerine yakın konumuyla ilgi gören terminal, seferlerine dahil ettiği Fransa'nın Sete ile İtalya'nın Trieste limanlarıyla uluslararası taşımacılık yapan firmaların yoğun ilgi gösterdiği merkezlerden biri haline geldi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının denizcilik verilerine göre, geçen yıl Yalova-Sete Ro-Ro hattını kullanan taşımacılık araçlarının sayısı son 5 yılda yaklaşık 100 katına çıktı.

        Yalova Limanı, bünyesine yeni kazandırdığı iskelelerle hem sefer sayısını hem taşınabilir birim sayısını artırarak bu yıl da Türkiye'nin ihracatına ve dış ticaretine katkısını sürdürüyor.

        Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemil Demiryürek, gazetecilere, ilin stratejik konumunun taşımacılıkta önemli rolünün bulunduğunu söyledi.

        Demiryürek, "Avrupa Birliği (AB) kara gümrük kapılarında yaşanan yoğunlukların tedarik zincirini ve ihracatını etkilemesi nedeniyle Ro-Ro seferleri gerçekleştiren limanlar bu dönemlerde büyük önem kazandı. Yalova'daki limanımız sayesinde de Fransa, İtalya gibi ülkelere doğrudan sevkiyat yapılabiliyor." dedi.

        Yalova Ro-Ro Terminali'nin Türkiye'nin dış ticaretine önemli katkılar sağladığını vurgulayan Demiryürek, Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Avrasya OSB'nin 350'şer fabrikayla faaliyete geçtiğinde limanın öneminin artacağını dile getirdi.

        Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 60'ının deniz yoluyla yapıldığına değinen Demiryürek, "Deniz yolu taşımacılığının her zaman navlun avantajı nedeniyle daha verimli ve daha ihracatı destekleyici, gelişen çevre teknoloji sayesinde daha çevreci ve rakabetci olduğu için tercih edilebiliyor. 2024 yılında da hem Türkiye'de hem diğer limanlar hem de Ro-Ro Terminali'mizde ihracatın artarak devam edeceğini öngörebiliyoruz." ifadesini kullandı.

        Terminali tercih eden uluslararası nakliyat firmasının yetkilisi Yiğit Şenbağ da Yalova'nın sağladığı en büyük avantajın, Türkiye'de yükledikleri araçların 76 saat gibi kısa bir sürede Fransa limanı üzerinden Fransa, İspanya, Portekiz ve Kuzey Afrika ülkelerine gönderebilmeleri olduğunu bildirdi.

        Kara yoluyla ticarette Avrupa'ya açılan sınır kapılarında bekleme sürelerini de deniz yolunu kullanarak optimize ettiklerini aktaran Şenbağ, şöyle konuştu:

        "Kapıkule'de 90-100 saat bekleme süreleri mevcutken biz burada Yalova Ro-Ro Limanı'ndan haftada 6 kez sağlanan çıkışlar sayesinde rahatça çok fazla beklemeden araçlarımızı yurt dışına gönderebiliyoruz. Onun dışında yaklaşık 1 senedir sektörümüzün en çok yaşadığı problemlerden biri de Avrupa Birliği vize sorunu. Örneğin bir sürücü parkurumuz var, 100 ya da 150 sürücü fakat siz AB vizesine başvurup da sonuç alamadıktan ya da başvurduktan 5-6 ay sonra çok kısa süreli vizeler aldığınızda bu sürücüleri atıl olarak Türkiye'de bekletmek zorunda kalıyorsunuz. Bugün herhangi bir Schengen bölgesindeki konsolosluğa başvurduğunuzda 3-3,5 ay kadar vize başvurusu için bekliyorsunuz. Bunun sonunda da elde ettiğiniz vize eğer şanslıysanız, vize alabiliyorsanız yaklaşık sadece 6 ay oluyor. Bu da biz ve bizim gibi nakliye firmaları ve tüm sektör için hem ekipman hem iş gücü hem de eleman olarak büyük bir kayba sebep oluyor."

        Şenbağ, Yalova Ro-Ro Limanı'ndan çekici ve şoförsüz olarak dorseleri Fransa'ya imkanı bulunduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        A Milli Takım'da Ozan Kabak şoku!
        A Milli Takım'da Ozan Kabak şoku!
        "Kat ettiğimiz mesafe doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"
        "Kat ettiğimiz mesafe doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        Borsa kazançları dünyada nasıl vergilendiriliyor?
        Borsa kazançları dünyada nasıl vergilendiriliyor?
        Avrupa Parlamentosu seçimleri neden önemli?
        Avrupa Parlamentosu seçimleri neden önemli?
        "Sıcaklığı 'izobarik sırt' artırıyor!"
        "Sıcaklığı 'izobarik sırt' artırıyor!"
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        3 saat uyku yeter mi?
        3 saat uyku yeter mi?
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        "Biz nasıl gol atacağız?"
        "Biz nasıl gol atacağız?"
        Kartelin 'farklı araçlar metodu' havalimanında son buldu!
        Kartelin 'farklı araçlar metodu' havalimanında son buldu!
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı
        "Sonuca, görüntüden daha çok önem veriyor"
        "Sonuca, görüntüden daha çok önem veriyor"

        Benzer Haberler

        Anne ve iki kızı 6 yıl içinde aynı yolda sahipsiz köpeklerin saldırısına uğ...
        Anne ve iki kızı 6 yıl içinde aynı yolda sahipsiz köpeklerin saldırısına uğ...
        Yalova'da denizde sürüklenen dubanın üzerinde uyuya kalan 4 kişi kurtarıldı
        Yalova'da denizde sürüklenen dubanın üzerinde uyuya kalan 4 kişi kurtarıldı
        Yalova'da dubaların üzerinde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
        Yalova'da dubaların üzerinde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
        Yalova'da kargo paketlerinde 90 bin 200 makaron ele geçirildi
        Yalova'da kargo paketlerinde 90 bin 200 makaron ele geçirildi
        Yalova'da farklı takımların taraftarları Gazze için yürüdü
        Yalova'da farklı takımların taraftarları Gazze için yürüdü
        Yalova'da dere ıslahından etkilenen kaplumbağalar taşındı
        Yalova'da dere ıslahından etkilenen kaplumbağalar taşındı