Çınarcık Meslek Yüksekokulu öğrencisi kısa film yarışmasında birinci oldu

Oğuzhan Kara’nın Medipol Üniversitesi öğrencilerinden Şevval Kaynak ile birlikte hazırladığı “Uşak” adlı kısa film Samsung Türkiye tarafından organize edilen Galaxy Ultra Kısa Film Yarışmasında rakiplerini geride bırakarak en iyi film seçildi.

YalovaÜniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu Medya ve İletişim Programı öğrencilerinden Oğuzhan Kara Samsung Türkiye’nin düzenlediği Galaxy Ultra Kısa Film Yarışmasında “Uşak” adlı filmi ile ipi göğüsledi.

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