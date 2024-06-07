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        Yalova'da yerleşim yerine inen tilkiler doğal yaşam alanlarına bırakıldı

        Yalova'da iki tilki, doğal yaşam alanlarına salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 13:22 Güncelleme: 07.06.2024 - 13:22
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        Yalova'da yerleşim yerine inen tilkiler doğal yaşam alanlarına bırakıldı
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        Yalova'da iki tilki, doğal yaşam alanlarına salındı.

        İsmetpaşa Mahallesi'ne inerek bölgedeki kümes hayvanlarına zarar veren tilkilerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü ekipleri, başta bu bölge olmak üzere 5 ayrı yere kapan kurdu.

        Kapanları kontrol eden ekipler, yakaladıkları iki tilkiyi doğal yaşam alanlarına götürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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