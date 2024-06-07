Yalova'da yerleşim yerine inen tilkiler doğal yaşam alanlarına bırakıldı

Kapanları kontrol eden ekipler, yakaladıkları iki tilkiyi doğal yaşam alanlarına götürdü.

İsmetpaşa Mahallesi'ne inerek bölgedeki kümes hayvanlarına zarar veren tilkilerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü ekipleri, başta bu bölge olmak üzere 5 ayrı yere kapan kurdu.

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