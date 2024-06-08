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        Yalova Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Özgür'den çifte vatandaşlara "sandık" çağrısı:

        Yalova Balkan Göçmenleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Lütfi Özgür, çifte vatandaşlara yarın yapılacak Bulgaristan genel seçimi ile Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için oy kullanmaları çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 09:35 Güncelleme: 08.06.2024 - 09:35
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        Yalova Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Özgür'den çifte vatandaşlara "sandık" çağrısı:
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        Yalova Balkan Göçmenleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Lütfi Özgür, çifte vatandaşlara yarın yapılacak Bulgaristan genel seçimi ile Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için oy kullanmaları çağrısında bulundu.

        Özgür, Balkan Evi'nde düzenlediği basın toplantısında, seçimler için 2'si Gaziosmanpaşa İlkokulu'nda, biri Çiftlikköy ilçesi 500 Evler Mahallesi'nde, biri de Altınova ilçesi Subaşı beldesindeki dernek binasında olmak üzere 4 sandık kurulacağını bildirdi.

        Dernek olarak seçimlere ilişkin hazırlıkları tamamladıklarını belirten Özgür, oy verme saatlerinin 07.00-20.00 olduğunu dile getirdi.

        Seçimlerin çok önemli olduğunu, herkesin sandık başına gitmesi gerektiğini ifade eden Özgür, "Bulgaristan'da ciddi siyasi istikrarsızlık var. 5 seçim yaşadık ancak başarılı koalisyon hükümetleri kurulamadığından 6'ncı seçime gidiyoruz. 3 sene zarfında 6'ıncı seçime gidilmesi Bulgaristan ekonomisine de sosyal hayatına da ciddi şekilde darbe vuruyor." dedi.

        - "Bu seçimlerden inşallah iktidar ortağı olarak çıkacağız"

        Özgür, Türkiye'deki çifte vatandaşlardan, Türk ve Müslümanların çoğunlukta olduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisine destek istedi.

        Türkiye'deki çifte vatandaşların HÖH Partisine vereceği desteğin hem bu partinin tarihinde ilk kez ikinci parti olmasına hem de Bulgaristan'ın siyasi istikrarına kavuşmasına katkısının olabileceğini vurgulayan Özgür, şöyle konuştu:

        "Partimizin kuruluşundan bu yana tarihimizde ilk defa ikinci parti olma fırsatını yakalıyoruz. İkinci parti olursak da koalisyon ortağı olma hedefimiz çok yüksek. İlk girdiğimiz seçimde Bulgaristan'da istenmeyen bir partiydik ancak aradan geçen sürede bizim olmadığız bir hükümetin kurulamayacağı anlaşıldı. Bu seçimlerden inşallah hükümet ortağı olarak çıkacağız. Bu siyasi istikrarsızlığın giderilmesi, oradaki vatandaşlarımızı, Avrupa'da eşit vatandaşlık haklarımızı, Bulgaristan'daki sosyal haklarımızı korumak ve oradaki kardeşlerimize destek olmak için oy kullanalım. Oy kullanmazsak bir yaptırımımız olamaz. Ne kadar oyunuz varsa o kadar temsil gücünüz oluyor. Dolayısıyla bizler de bu seçimlere çok önem veriyoruz. İnsanlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum ve umuyorum ki Yalova'da bir önceki dönemlerde olduğu gibi sandığa gideriz. Yaklaşık 2 bin 300 seçmenimiz var. Bu seçmenlerimizden ricam; lüftfen sandık başına gelerek oylarınızı kullanın."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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