Yalova'da kimliğini evde unutan öğrencinin yardımına jandarma yetişti

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için Yalova Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi'ne gelen adaylardan biri, kimliğini evde unuttuğunu fark etti.

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