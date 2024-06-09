Çiftlikköy'de çıkan ev yangını söndürüldü

Yangına Çiftlikköy ve Yalova itfaiye ekipleri müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan tek katlı müstakil evde henüz nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı.

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