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        Çiftlikköy'de çıkan ev yangını söndürüldü

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 14:26 Güncelleme: 09.06.2024 - 14:26
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        Çiftlikköy'de çıkan ev yangını söndürüldü
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        Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan tek katlı müstakil evde henüz nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı.

        Yangına Çiftlikköy ve Yalova itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Alev topuna dönen evdeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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