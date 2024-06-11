Yalova'da ölü su samuru kıyıya vurdu

Çevredekilerin cep telefonuyla görüntülediği su samuru için bölgeye giden Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, incelemenin ardından durumu Yalova Belediyesine bildirdi.

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