Yalova'da ölü su samuru kıyıya vurdu
Yalova'da deniz kıyısına, nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında bulunan ölü su samuru vurdu.
Yalova'da deniz kıyısına, nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında bulunan ölü su samuru vurdu.
Süleymanbey Mahallesi'ndeki Osman Gazi Parkı lunapark sahilinde kayalıklarda ölü su samuru görüldü.
Çevredekilerin cep telefonuyla görüntülediği su samuru için bölgeye giden Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, incelemenin ardından durumu Yalova Belediyesine bildirdi.
Marmara Denizi'nin kıyısında bulunduğu yerden alınan su samuru, belediye ekipleri tarafından götürüldü.
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