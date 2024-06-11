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        Yalova'da ölü su samuru kıyıya vurdu

        Yalova'da deniz kıyısına, nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında bulunan ölü su samuru vurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 14:09 Güncelleme: 11.06.2024 - 14:09
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        Yalova'da ölü su samuru kıyıya vurdu
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        Yalova'da deniz kıyısına, nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında bulunan ölü su samuru vurdu.

        Süleymanbey Mahallesi'ndeki Osman Gazi Parkı lunapark sahilinde kayalıklarda ölü su samuru görüldü.

        Çevredekilerin cep telefonuyla görüntülediği su samuru için bölgeye giden Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, incelemenin ardından durumu Yalova Belediyesine bildirdi.

        Marmara Denizi'nin kıyısında bulunduğu yerden alınan su samuru, belediye ekipleri tarafından götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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