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        Yalova merkezli devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 29 şüpheli adliyede

        Yalova merkezli 5 ilde sözde devre mülk satışıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen suç şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 12:55 Güncelleme: 12.06.2024 - 12:55
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        Yalova merkezli devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 29 şüpheli adliyede
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        Yalova merkezli 5 ilde sözde devre mülk satışıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen suç şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında bu ilin yanı sıra Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde "devre mülk tatili" adıyla binlerce kişiyi mağdur ettikleri öne sürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlılar, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Yalova Adliyesi'ne getirildi.

        Şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.

        - Olay

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca "devre mülk tatili" adıyla binlerce insanın mağduriyetinin artması üzerine iki yıl önce dosya için tek savcı görevlendirilmişti.

        Soruşturma kapsamında, Termal ilçesindeki bir termal otele kısa mesaj ve internetteki paylaşımlardan "Ücretsiz tatil kazandınız" vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi sattıkları ancak çeşitli bahanelerle tatil yapmalarına izin vermedikleri, aidat ödemek istemeyenleri icra ile tehdit ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik operasyon başlatılmıştı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yalova, Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belirlenen adreslere 10 Haziran'da yapılan eş zamanlı baskınlarda, şirketin yöneticileri başta olmak üzere 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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