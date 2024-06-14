Yalova'da bayramın birinci gününe kadar kamyon, çekici ve tankerler trafiğe çıkamayacak

Yalova Valiliği, okulların kapanması ve Kurban Bayramı'nın aynı döneme gelmesi nedeniyle kara yolu ve otoyollarda oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için kamyon, çekici ve tankerlerin trafiğe çıkışını geçici olarak yasakladı.

Valilikten yapılan açıklamada, okulların kapanması ve Kurban Bayramı'nın aynı döneme gelmesi ile vatandaşların büyükşehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgelerine gidebileceği, bu nedenle taşıt trafiğinin büyük oranda yoğunlaşabileceği belirtildi.

Trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla trafik tedbirlerinin alınması gerektiğinin İçişleri Bakanlığınca bildirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: