Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da bayramın birinci gününe kadar kamyon, çekici ve tankerler trafiğe çıkamayacak

        Yalova Valiliği, okulların kapanması ve Kurban Bayramı'nın aynı döneme gelmesi nedeniyle kara yolu ve otoyollarda oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için kamyon, çekici ve tankerlerin trafiğe çıkışını geçici olarak yasakladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 09:19 Güncelleme: 14.06.2024 - 09:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da bayramın birinci gününe kadar kamyon, çekici ve tankerler trafiğe çıkamayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova Valiliği, okulların kapanması ve Kurban Bayramı'nın aynı döneme gelmesi nedeniyle kara yolu ve otoyollarda oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için kamyon, çekici ve tankerlerin trafiğe çıkışını geçici olarak yasakladı.

        Valilikten yapılan açıklamada, okulların kapanması ve Kurban Bayramı'nın aynı döneme gelmesi ile vatandaşların büyükşehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgelerine gidebileceği, bu nedenle taşıt trafiğinin büyük oranda yoğunlaşabileceği belirtildi.

        Trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla trafik tedbirlerinin alınması gerektiğinin İçişleri Bakanlığınca bildirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "O5 (Gebze-İzmir) Otoyolu'nda Yalova katılımından itibaren İzmir ilimize kadar, D-575 kara yolunda ilimizden itibaren, D-100 kara yolu ve Anadolu (O4) Otoyolu batı-doğu istikametine kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyirlerine 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'den itibaren 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'e kadar İl İdaresi Kanunu'nun 11/c maddesi gereğince Valiliğimiz tarafından izin verilmemesine karar verilmiştir. Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir. Bu kapsamda Valiliğimizce uygulanan yasağa uymayan sürücülere ilgili kanun gereğince yasal işlem yapılacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Defne karnesini alamadı! Büyük acı!
        Defne karnesini alamadı! Büyük acı!
        Turizmin incisine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı!
        Turizmin incisine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı!
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!
        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        24 saat aralıksız sağanak!
        24 saat aralıksız sağanak!
        Aşk tatili
        Aşk tatili
        Gayrimenkul ilk kez cari açık verecek
        Gayrimenkul ilk kez cari açık verecek
        Tatilde seyahat koçu dönemi
        Tatilde seyahat koçu dönemi
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin yükselen yıldızı
        Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin yükselen yıldızı
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Dilan Polat'ın kardeşleri hakkında tahliye kararı
        Dilan Polat'ın kardeşleri hakkında tahliye kararı
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Zenit'ten Gedson Fernandes için açıklama!
        Zenit'ten Gedson Fernandes için açıklama!
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        İki kupaya yeni format!
        İki kupaya yeni format!
        Bakan Şimşek'ten borsa vergisi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten borsa vergisi açıklaması

        Benzer Haberler

        Yalova merkezli devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 29 şüphe...
        Yalova merkezli devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 29 şüphe...
        Yalova merkezli operasyonda "devre mülk dolandırıcılığı çetesi" çökertildi
        Yalova merkezli operasyonda "devre mülk dolandırıcılığı çetesi" çökertildi
        Yalova'da ölü su samuru kıyıya vurdu
        Yalova'da ölü su samuru kıyıya vurdu
        Yalova'da YEGES Projesi ödülleri sahiplerini buldu
        Yalova'da YEGES Projesi ödülleri sahiplerini buldu
        Yalova'da kız öğrenciler her gün 11 okuldaki 800 öğrenciye yemek yapıyor
        Yalova'da kız öğrenciler her gün 11 okuldaki 800 öğrenciye yemek yapıyor
        Sinan Oğan Yalova'da konuştu:
        Sinan Oğan Yalova'da konuştu: