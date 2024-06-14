Yalova'da jandarma teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü kutlandı

Albay Süleyman Terk'in günün anlam ve önemine ilişkin konuşması, öğrencilerin şiirlerini okuması, halk oyunları ve Jandarma Komando Birliği gösterileriyle devam eden program, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve jandarma stantlarının gezilmesiyle sona erdi.

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