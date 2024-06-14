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        Çınarcık'ta ağaçta ayağına takılan misina nedeniyle mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan güvercin, Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 16:52 Güncelleme: 14.06.2024 - 16:52
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        Çınarcık'ta ağaçta ayağına takılan misina nedeniyle mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı
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        Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan güvercin, Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

        Çınarcık Cumhuriyet Meydanı'nda, ayağına misina takılan kuşun ağaçta asılı kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu Çınarcık Belediyesine bildirdi.

        İtfaiye ekipleri, dala ve ayağına sarılan misinayı çözerek, güvercini ağaçtan indirdi.

        Veterinerlik Birimi ekiplerinin kontrolünden sonra güvercin doğal ortamına bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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